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Самый неприметный на Фонтанке: скромный Горсткин мост

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© Фото: Instagram / @honeybunnybar

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Между берегами Фонтанки неподалеку от Сенной площади и Витебского вокзала стоит мост, который сложно назвать красивым. В этом его прелесть.

Одним из самых необычных мостов Петербурга можно назвать переправу, соединяющую Спасский и Безымянный острова у улицы Ефимова.

Горсткин мост через Фонтанку покрыт деревянными досками, а его скромный вид значительно проще, чем у соседних конструкций. Тем не менее у него есть своё очарование, которое дополняет историю района возле Сенной площади.

Первую переправу неподалёку от Сенного рынка возвели в 1898 году. Его построил инженер Леонид Колпицын, автор Итальянского моста. Он хотел создать короткий путь к электростанции, чьи четыре трубы хорошо видны с разных участок Фонтанки.

Начала XX века. Фото: mostotrest-spb.ru
 

Мост находился на том же месте, что и его нынешняя версия. Его сразу приподняли высоко над уровнем Фонтанки, чтобы под ним могли проходить суда. В первоначальном виде, который был более запоминающимся, чем следующие версии, он просуществовал лишь 12 лет.

Уже в 1910 году переправу закрыли на реконструкцию. Она, как и в первом проекте, была деревянной. Конструкция стала более простой, но сохранились три пролёта, которые были и раньше.

Сейчас сложно догадаться, почему переправа получила своё названия. Нынешняя улица Ефимова в начале прошлого века носила имя купца и домовладельца Сергея Горсткина. Предприниматель за свои деньги благоустроил этот участок, в том числе провёл там канализацию.

И в таком виде мост продержался недолго. Следующую реконструкцию провели спустя 18 лет.

Реконструкция 1928 года. Фото: mil3173
 

Новым проектом занимался инженер П. Степнов. Реконструкцию пришлось проводить, чтобы проложить трубы, идущие от электростанции по соседству.

Мосту никак не получалось простоять хотя бы два десятилетия без ремонта. Он пришёл в аварийное состояние уже к концу 1930-х годов. В то время переправу закрыли для пешеходов. Ей нельзя было пользоваться долгое время.

Перестраивали мост по проекту Павла Баженова. Чтобы конструкция продержалась как можно дольше, деревянные основы заменили на металлические балки.

Перила также сделали из железа. Тогда же мост стал шире – его увеличили до 6,2 метра.

Примерно 1948 год. Фото: mil3173
 

Изменения помогли судьбе моста. Его больше не трогали на протяжении почти 50 лет.

Следующий ремонт состоялся лишь в 1997 году. В порядок привели часть моста для пешеходов. Трубопроводы под ней сохранили. На фасадах тогда появились металлические листы. Из-за них переправа получила свой характерный вид. Облик моста при этом выбивается из местного архитектурного ансамбля. С тех пор конструкцию не ремонтировали.

Иногда звучат предложения изменить внешний вид одного из самых непримечательных мостов центральной части Петербурга, но они остаются на уровне обсуждений.

И хотя Горсткин мост совсем не похож на Троицкий или Дворцовый, у него всё равно есть шарм. С него хорошо видны купола Троицкого собора, а прохожие нередко встают на него, чтобы сделать красивые снимки Фонтанки.

Фото: citywalls.ru
 

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