От наводнения до пожара: история Троицкого собора

Впервые церковь для Измайловского полка, по названию которого дали имя проспекту, проходящему от Фонтанки до Обводного канала, построили в 1732 году. Просуществовала она недолго – зимой ее разобрали.

Полноценная церковь, деревянная, появилась спустя 11 лет. Ее размеры были небольшими, поэтому в скором времени решили построить более просторный храм. Его в 1756 году поставили на месте, где сейчас стоит Троицкий собор.

Новая церковь продержалась до 1824 года, когда случилось самое сильное наводнение в истории Петербурга. Вода нанесла огромный ущерб, поэтому император Николай I приказал возвести прочный храм.

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Работами руководил лично государь, а также архитектор Василий Стасов и инженер Петр Базен. Собор заложили в 1828 году, но император при этом событии присутствовать не смог. Он сопровождал войска на Русско-турецкой войне.

Храм возводили на протяжении семи лет. Лишь 1828 год ушел только на устройство фундамента, потому что почвы оказались сложнее, чем думали строители.

Приблизительно 1908 год. Фото: pastvu.com

Во время работ Стасов допустил ошибку, поэтому на 16 колоннах, державших купол, появились трещины. Архитектора отстранили от строительства, недочеты исправляли больше 12 месяцев.

Зимой 1833 года в Петербурге случилась буря, она сорвала главный купол. Тогда никто не пострадал. Впоследствии оказалось, что виноват снова был Стасов – он допустил несколько серьезных ошибок при проектировании.

Первоначально купола должны были быть зелеными. Однако император захотел голубой цвет со звездами. В окончательном проекте был указан «цвет светло-синий, как на воротниках мундиров Семеновского полка».

Троице-Измайловский собор достроили в 1835 году. Торжественное освящение прошло 25 мая. Николай I не смог присутствовать, а когда впервые оказался в храме, потребовал отказаться от икон. Государь был ими недоволен, поэтому их пришлось заменить.

Позднее в соборе проходили несколько значимых событий. Например, в 1867 году там венчался Федор Достоевский, а спустя 27 лет в храме состоялось прощание с композитором Антоном Рубинштейном, который был первым руководителем Консерватории.

В 1895 году напротив собора построили часовню. Внешне она напоминает храм, как колоннами, так и цветом купола. Часовню возвели в память о спасении Александра III и членов императорской семьи при крушении поезда в 1888 году. В советские годы ее использовали как кафе и склад.

Фото: citywalls.ru

Сразу после Октябрьской революции собор перестал быть полковым храмом. Сначала его превратили в приходскую церковь, а позднее оттуда вывезли все ценности.

Настоятель собора протоиерей Михаил Чельцов сопротивлялся власти и пытался спасти храм для прихожан. В 1922 году его из-за этого арестовали и вскоре приговорили к расстрелу. Высшую меру наказания заменили на пять лет лишения свободы, но в начале 1930-х годов его все же казнили, но уже по другому делу. В середине 2000-х Чельцова причислили к лику святых.

Колонну «Воинская слава» демонтировали в 1928 году. По неподтвержденной информации, монумент отправили на переплавку в Германию. Трофейные орудия возле колонны уничтожили.

Власти в скором времени решили разрушить собор и возвести на его месте театр для рабочих. Решение так и не было принято, и храм, в первый раз ставший кафедральным, продолжал работать до 1938 года.

Официально собор закрыли весной того года. Духовенство перевели в другие церкви, а прихожане попытались спасти собор. Попытка не увенчалась успехом – председателя приходского совета Григория Толоконцева арестовали за контрреволюционную деятельность и расстреляли.

Некоторое время храм работал в качестве декоративной мастерской театра им. Ленсовета. Незадолго до начала Великой Отечественной войны собор хотели превратить в крематорий, но от этой идеи отказались. Тем не менее в годы блокады там действительно складывали тела жертв немецких бомбардировок и смертельного голода.

Война нанесла большой ущерб собору. Его восстановили только в период с 1952 по 1956 год, при этом еще одна реставрация состоялась через десять лет. Здание, находившееся под охраной государства, в основном использовалось как склады. В таком виде оно просуществовало до 1990 года.

Фото: Instagram / @antonganja, @adikindada

Троицкий собор начал возвращаться к прежней жизни в последнем десятилетии прошлого тысячелетия. В 1988 году в СССР отметили 1000-летие Крещения Руси, что положительно повлияло на отношение к религии в стране.

Спустя два года часть представителей интеллигенции направила викарному епископу Ладожскому Арсению письмо, в котором просили благословить образование православной общины при Троицком соборе.

«Мы сознаем свою ответственность перед лицом нашей церкви и перед общественностью города за восстановление и реставрацию столь величественного храма. Мы трезво обдумали и взвесили свои возможности. Среди нас квалифицированные специалисты: инженеры, экономисты, юристы, научные работники, художники, психологи, искусствоведы. Мы твердо наметили посвятить свои силы делу восстановления храма, и мы уверены, что нам удастся осуществить это, не прибегая к финансовой помощи со стороны Ленинградского Епархиального управления... Подготовить храм для богослужения мы обязуемся в самые кратчайшие сроки», – писали они.

Первое богослужение за десятилетия состоялось 8 сентября того же года. В скором времени начался ремонт собора.

Фото: Instagram / @lisoul0005

Масштабная реставрация началась в 2004 году, на следующий год восстановили колонну «Воинская слава». Летом 2006 года во время работ случился сильный пожар, который уничтожил купол храма. Инцидент произошел 25 августа. Примерно в 17:10 загорелись строительные леса, в скором времени информация поступила в МЧС. Когда начался пожар, в храме шла служба, писала газета «Коммерсант».

Изначально огонь охватил только леса, а затем распространился и на центральный купол. Когда прибыли первые пожарные, полыхали уже два купола.

В восемь часов вечера пожару присвоили четвертый уровень сложности из пяти. С огнем боролись три десятка пожарных расчетов и даже вертолет. По словам Григория Горбунова, который тогда занимал должность главы пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, была угроза, что храм мог полностью выгореть.

С пожаром удалось справиться на следующий день. Власти Петербурга оценили ущерб в 250 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело. Ходили слухи, что храм могли поджечь, но никто так и не был наказан.

С. Политин, Валерий Глотов / citywalls.ru

Реставрация Троицкого собора завершилась только в январе 2017 года. В общей сложности работы продлились 21 год.

В Смольном отметили, что ликвидация последствий пожара 2006 года заняла десять лет. Половину из них заняло воссоздание купола. Специалисты смонтировали каркас по историческим чертежам и фотографиям, также они заново сделали центральную люстру, которая исчезла в советские годы.

Всего на ремонт собора потратили больше 1 млрд рублей. Сейчас храм вмещает около 3 тыс. прихожан.

В ходе реконструкции также восстановили историческую композицию сада. Его планировка менялась несколько раз на протяжении полутора веков.

Фото: Instagram / @antonganja, @cloudylily