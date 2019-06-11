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Философский камень и невидимые грифоны: история аптеки Пеля

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© Фото: Instagram / @senatik

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Изобретения, городские легенды и пожар – «Санкт-Петербург» рассказывает об известнейшей аптеке Северной столицы.

Аптека Пеля считается одной из самых старых в Петербурге и в России в целом. Ее на протяжении веков окружают различные легенды и мистические истории.

История аптеки началась два с половиной века назад, в 1760 году. Первым ее владельцем был аптекарь по имени Арик. Позднее она принадлежала другим предпринимателям, а семье Василия Васильевича Пеля (иностранным именем которого было Вильгельм Христофор Пёль) досталась в 1850 году. Благодаря ему аптека получила большую славу.

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Пель усовершенствовал местную лабораторию и ввел контроль качества ингредиентов для создания лекарств. Благодаря его стараниям аптека через пару десятилетий стала поставлять препараты императорскому окружению.

Раньше аптека находилась только на территории одного участка, а Пель выкупил дома №16 и №18 по 7-й линии. Два двухэтажных корпуса объединили лишь в следующем веке.

Позднее руководителем стал сын Пеля Александр Васильевич. С его помощью впервые в России появились таблетки и дозированные гранулы. Помимо этого, он изобрел ампулу для дозирования и хранения растворов для инъекций, а также внедрил использование антисептиков. В те годы частым гостем аптеки был Дмитрий Менделеев, ученый, открывший периодический закон химических элементов.

Одним из самых популярных изобретений аптеки был «Спермин Пеля». Реклама обещала, что препарат лечит половое бессилие, старческую дряхлость и неврастению. Лекарство тем не менее не прижилось, а его рецепт пропал.

Вторая половина 1930-х годов. Фото: pastvu.com
 

Следующая часть жизни аптеки наступила в начале XX века. В период с 1908 по 1910 год на 7-й линии построили доходный дом.

Здание было выполнено в модном в те годы стиле модерн. Постройка осталась одной из самых интересных представительниц такой архитектуры. Дом на фоне других выделяют сочетание цветов, декоративные элементы и надписи.

Как это было со многими другими местами, аптеку после появления Советского Союза национализировали. В связи с этим знаменитый бренд «Доктор Пель и сыновья» перестал существовать на долгие годы.

После распада Российской империи в доме открылась Андреевская коммунальная аптека, названная по расположенному напротив рынку. В 1930-е годы она на некоторое время получила имя революционера лейтенанта Шмидта. Имея важное для города и страны значение, аптека не переставала работать и во время блокады Ленинграда.
Фото: Instagram / @gosharik01
 

Частично дом реставрировали в первой половине 1980-х годов. Тогда специалисты провели ремонт в торговом зале, после чего в здании начал работать музей истории отечественной фармацевтики.

Дореволюционным памятником архитектуры дом признали в 2001 году. Это предопределило будущее здания – после крупного пожара его восстановили, а не снесли.

Ремонтировать аптеку пришлось после происшествия, случившегося в квартире с мансардой, которую сдавали под мастерские для художников. В феврале 2005 года огонь охватил несколько сотен квадратных метров. Спасателям во время тушения пожара пришлось залить водой большую площадь, из-за чего пострадала мебель, оконные рамы, экспонаты и предметы интерьера. В связи с этим аптеку закрыли на реконструкцию.

Вскоре историческое здание и его вид были восстановлены. Полностью аптека открылась в 2010 году.
Фото: Instagram / @senkina.julia
 

Особенность аптеки Пеля – так называемая Башня грифонов. Сооружение во дворе дома появилось давно, еще во времена самого ученого.

Поговаривали, что аптекарь не только занимался созданием лекарств, но и алхимией, то есть поиском философского камня, дарующего бессмертие. Якобы в башне был открыт портал в параллельный мир, откуда в Петербург попадали грифоны – причем невидимые, но местные жители слышали их. Также говорили, что под башней есть некий бункер.

Подобные легенды могли быть спровоцированы и необычным видом башни. Она спрятана от глаз прохожих, у нее нет окон, потому что конструкция служила в качестве вытяжки химической лаборатории аптеки. На части кирпичей, из которых построена башня, были нанесены какие-то цифры. При этом немногие знают, что их нанес художник Алексей Кострома со своей группой. Он установил на башне яйцо, кирпичи которого артисты разрисовали.

Благодаря мифам трубой стали часто интересоваться петербуржцы и туристы. В связи с этим местные жители закрыли проход во двор.
Фото: Instagram / @natavatomskaya1971, @julietta_sergevna
 

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