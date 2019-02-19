Мариинский театр: Пушкин, Чайковский и «Жизнь за царя»

Большой театр

Мариинский театр ведет свою историю с 1783 года, но само здание на Театральной площади значительно моложе – оно появилось только в 1859 году.

До этого момента артисты выступали в Большом Каменном театре, построенном по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди. Здание находилось на Театральной площади, которая в те годы называлась Карусельным местом.

Большой театр превратился в один из символов имперской столицы, когда в 1803 году Тома де Томон провел масштабную реконструкцию. Архитектор поменял внутреннюю планировку, а также изменил внешний вид комплекса.

Спустя восемь лет большая часть театра была повреждена крупным пожаром. Де Томон не смог участвовать в его восстановлении. В 1813 году он осматривал здание, упал со строительных лесов и умер от полученных травм.

Большой театр вернулся к работе лишь в 1818 году, когда его отремонтировали по проекту Антона Модюи. В феврале того года на сцене поставили балет Шарля Дидло «Зефир и Флора».

Фото: citywalls.ru

Глинка и Петипа

С 1820-х годов у Большого театра наступила золотая эпоха. Сюда ходит Пушкин, а Дидло продолжает ставить спектакли и развивать мировую славу русского балета. Драматические постановки в следующем десятилетии перенесли в Александринский театр, который построили в 1832 году.

Примерно в то же время архитектор Альберт Кавос изменил здание Большого, заменил купол на плоскую крышу и убрал другие элементы, чтобы улучшить акустику. По завершении работ в театре могли поместиться две тысячи зрителей.

В 1836 году состоялась премьера оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», одного из самых известных произведений классика отечественной музыки. Спустя ровно шесть лет, 27 ноября 1842 года, на этой же сцене впервые поставили «Руслана и Людмилу». Через пару лет в Большом дебютировал Мариус Петипа – в будущем он станет легендой балета.

Русская оперная труппа в конце 1840-х уступила сцену Большого театра итальянским певцам и стала выступать в Александринском. Постановки также проходили в Театре-цирке на Театральной площади, который сгорел в 1859 году.

Тогда же на его месте появился Мариинский театр. Его назвали в честь Марии Александровны, супруги императора Александра II. Первый сезон в новом театре открылся 2 октября 1860 года. На сцене поставили «Жизнь за царя».

Фото: citywalls.ru

«Спящая красавица» и «Щелкунчик»

Главой балетной труппы театра в 1869 году стал Петипа. Он вместе с композитором Петром Чайковским создал легендарные балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

«Принимаясь за постановку нового балета, Петипа ждал, пока полная тишина не воцарится в зале.<...> Самые интересные моменты наступали, когда Петипа сочинял мимические сцены. Показывая каждому в отдельности его роль, он настолько увлекался, что все мы сидели затаив дыхание, боясь упустить хоть малейшее движение этого выдающегося мима. Когда заканчивалась сцена, раздавались бурные аплодисменты, но Петипа не обращал на них внимания», – вспоминал балетмейстер Николай Легат.

В середине 1880-х годов в Мариинском появился новый трехэтажный корпус. Там разместили театральные мастерские и репетиционные залы. В следующем десятилетии в здании деревянные стропила заменили на металлические. Также были надстроены боковые флигели и расширены зрительские фойе.

Большой театр к тому времени перестал существовать. Его реконструировали в Петербургскую консерваторию.

Фото: culture.ru

Революция и блокада

После Октябрьской революции Мариинский театр стал Государственным академическим театром оперы и балета. Позднее он получил имя революционера Сергея Кирова, которого застрелили в 1934 году.

В 20-е годы в театре ставили оперы Сергея Прокофьева и Рихарда Штрауса. Последней премьерой перед началом Великой Отечественной войны стал «Иван Сусанин». Во время блокады большую часть артистов эвакуировали в Пермь, где они продолжали работать.

«Предстояло перевезти около тысячи шестисот работников театра и до двух тысяч членов их семей. Отобрать и уложить необходимое имущество, уточнить количество отъезжающих, предусмотреть систему посадки.<...> 19 августа, четыре часа вечера. Московский вокзал. Состав поезда настолько велик, что стоит на двух путях: 83 теплушки и три классных вагона. Театр везет костюмы, ноты, осветительную аппаратуру, бутафорию. Декорации взять невозможно.<...> С театром покидает город группа учеников и педагогов Хореографического училища», – вспоминала балерина Мариэтта Франгопуло.

В период войны в здание Мариинского театра попали несколько десятков снарядов. Конструкции удалось восстановить вскоре после окончания блокады Ленинграда. Первым произведением, которое поставили по возвращении труппы, была опера «Иван Сусанин».

Фото: mariinsky.ru

Современная Мариинка

Когда Великая Отечественная война закончилась, в театре стало звучать много советской музыки. Важным произведением тех лет была «Ленинградская симфония» Шостаковича, которую композитор сочинил в блокадном городе.

В конце 1960-х годов архитектор Саломея Гельфер провела генеральную реконструкцию театра. Левое крыло комплекса стало более вытянутым. Так оно выглядит и по сей день.

Незадолго до распада Советского Союза главным дирижером театра стал Валерий Гергиев. Маэстро занял должность художественного руководителя и директора в 1996 году, занимает пост он уже больше 22 лет.

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Историческое название театру вернули в 1992 году. После этого он стал называться Мариинским государственным академическим театром оперы и балета.

На протяжении нескольких десятилетий Мариинка сотрудничает с самыми известными театрами мира – Метрополитен оперой, Опера де Бастиль, Ла Скала. Звездами новейшего периода стали Анна Нетребко, Василий Герелло, Диана Вишнева и другие артисты.

В 2018 году в Мариинском театре отмечали 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа, а в этом году в рамках 236-го сезона справляют 175-летие со дня рождения Римского-Корсакова. Праздничная программа начнется в середине марта и продлится почти месяц.

Фото: Instagram / @oxbega, @tokarevdenis