Ученые назвали, кто может слышать голоса мертвых

Специалисты журнала Mental Health, Religion and Culture опубликовали результаты исследований, выявивших черты человека способного слышать мертвецов.

Так, голоса мертвых могут слышать личности, склонные к иммерсивной умственной деятельности, а также те, кто имел необычные слуховые переживания с самого детства.

При изучении этого вопроса было опрошено 65 ясновидящих и 143 обычных человека. Так, стало ясно, что спиритуалисты склонны к поглощению, а значит погружены в воображаемую деятельность. Медиумы заявили, что периодически они стакивались со слуховыми необычными явлениями. Чаще всего это происходит в раннем возрасте.