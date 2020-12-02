Нейросети будут ставить диагнозы жителям России

В России запустили новый сервис, основанный на нейросети. Сервис сможет ставить диагнозы по симптомам. Его разработали медицинская онлайн-платформа СберЗдоровье, СберМед ИИ и Лаборатория по ИИ Сбера.

Для того чтобы бесплатно получить диагноз, пациент должен просто ввести симптомы в специальное поле на сайте. При этом сделать это он может в свободной форме, так как, разработчики уверяют, что система понимает сокращения и текст с ошибками.

Нейросеть, которая является основой сервиса, может распознать до 4 млн диагнозов.

Обработав симптомы, система предлагает несколько наиболее вероятных диагнозов, после чего человек может записаться на прием к специалисту или выбрать удаленную консультацию с врачом через СберЗдоровье.