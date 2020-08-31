Докторскую колбасу проверили эксперты Роскачества

Эксперты провели проверку шести торговых марок докторской колбасы по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и различных красителей и антибиотиков. Согласно данным исследования Российской системы качества, в большинстве проверенных образцов не было указано наличие каррагинана, а также соевого белка и мяса птицы. В продукте под торговой маркой «Велком» также были выявлены фрагменты слюнных желез.

В некоторых образцах молочной колбасы обнаружили кисловатый запах и выраженный кислый вкус, однако ни в одном образце не обнаружили бумагу.

Согласно результатам испытаний, все образцы колбасы производятся в стерильных условиях. Это уже вторая торговых марок «Велком», «Дымов», «Клинский», «Окраина», «Вязанка» и «Мясной дом Бородина 1997». Аналитики сообщили, что по результатам проверки, нарушения, выявленные в прошлых испытаниях, производителями были устранены, но несоответствия обязательным требованиям нашлись. При повторной проверке эксперты не обнаружили следов антибиотиков (пенициллина), а также производители устранили несоответствия в составе и маркировке продукта.