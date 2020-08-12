«Каши не сваришь»: идеальный завтрак по мнению диетолога

Юлия Чехонина сообщила, что завтрак должен содержать не только белки, но и углеводы, поскольку это основной источник энергии. При этом лучше всего, если блюдо состоит из нескольких компонентов, а не одной лишь каши.

Но, несмотря на то, что углеводы важны, при отсутствии белковой пищи — омлетов, сырников, творога, вареных яиц и других продуктов — возникает риск обернуть их против себя. Если недополучить белок за день, вы получите избыток жира и, как следствие, проблему избыточного веса.



Юлия подчеркнула, что лучший завтрак — это омлет или творожные блюда.