Больше половины петербуржцев не брали больничный из-за гриппа и ОРВИ

Три четверти петербуржцев не брали больничный во время эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщают результаты социологического исследования СПбГУ, проведенном в период с 21 марта по 3 апреля. В нем приняли участие 1000 жителей Северной столицы.

Почти 48% лечили заболевание самостоятельно – медицинскими препаратами и народными средствами, к врачу обратились 40% горожан. Петербуржцы уверены, что опасный вирус передавался им в местах скопления людей – общественном транспорте, учебе или работе.

Чтобы не заражать коллег, большинство респондентов перестали ходить на работу или учебу, но только около четверти заболевших брали больничный лист, в среднем на девять дней.

Читайте также:

Почти 100 петербуржцев заразились гриппом за прошедшую неделю



Прививку от гриппа в этом году сделал только каждый десятый петербуржец. Более половины опрошенных посчитали вакцину безопасной и согласились с тем, что у прививки практически нет побочных эффектов. Однако почти каждый четвертый житель города сомневается в действенности прививки, а каждый пятый считает ее бесполезной или даже опасной для детей.

Пик эпидемии гриппа в Петербурге пришелся на середину и конец марта, когда эпидемиологический порог оказался превышен на 63,5%. Среди школьников 7−14 лет он был выше на 54,6%, среди старшеклассников — на 85,6%.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.