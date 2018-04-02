Почти 100 петербуржцев заразились гриппом за прошедшую неделю

В Северной столице за последнюю неделю марта зарегистрировали наибольшее в сезоне число случаев заражения гриппом А. Согласно данным Клинической инфекционной больницы им. Боткина, с 26 марта по 1 апреля в городе заболели еще 90 пациентов.

Вирус A H3N2 обнаружили у 68 человек, «свиной» грипп A H1N1 выявили у 22-х горожан. Показатели стали максимальными с начала эпидемиологического сезона.

Число случаев заражения гриппом B за прошедшую неделю значительно сократилось — с 63 до 32. Общее количество госпитализированных петербуржцев снизилось с 654 до 545.

В общей сложности с гриппом и ОРВИ в Боткинскую больницу с начала сезона доставили 5772 взрослых. Грипп был подтвержден у 694 человек.

В конце марта в Северной столице из-за высокой заболеваемости продлили каникулы для учеников младших классов. Всего школьники весной 2018 года отдыхают больше, чем обычно — каникулы были объявлены еще 21 марта.

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