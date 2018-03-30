Минздрав: За 20 лет заболеваемость гриппом снизилась почти в 150 раз

За последние 20 лет заболеваемость гриппом снизилась почти в 150 раз, в 2017 году показатель заболеваемости был почти вдвое ниже, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минздрава.

В ведомстве считают, что причиной улучшения ситуации стала массовая вакцинация. Эксперты подтверждают пользу прививок, однако уточняют, что методика ведения статистики тоже изменилась – сейчас гриппом называют только подтвержденные анализами случаи.

В Роспотребнадзоре сообщили, что прошлом году россияне установили рекорд по количеству сделанных прививок.Вакцинацию прошли 67,4 млн человек (46,6% населения). Для сравнения, в 1997 году против гриппа привились всего 4,8 млн россиян. Ситуация же начала меняться в 2006 году, когда вакцинация стала бесплатной и вошла в национальный календарь прививок.

Читайте также:

В Петербурге до 6 апреля продлили каникулы учеников 1-4 классов из-за гриппа и ОРВИ



Эксперты считают, что при стабильной ситуации с вакцинопрофилактикой в ближайшие год-два эпидемий гриппа в России не произойдет, потому что вирус приходит волнообразно. Однако нужно иметь вакцину именно от того штаммма, который циркулирует в стране.

«Вакцинация помогает организму справиться с гриппом, но для этого необходимо получить вакцину именно от штамма, который циркулирует в России в этом сезоне, а это не всегда удается сделать», – сказал заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислав Маркушин.

Ранее сообщалось, что вирусы гриппа и острые респираторные заболевания (ОРЗ) унесли жизни 432 человек в 2017 году. Этот показатель стал лучшим за последние восемь лет. В январе 2018 года смертность от инфекционных заболеваний продолжила сокращаться.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.