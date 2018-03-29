В Петербурге до 6 апреля продлили каникулы учеников 1-4 классов из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Младшие школьники будут отдыхать дополнительную неделю, чтобы предотвратить распространение заболеваний. Это уже второе "продление" весенних каникул – их объявили на неделю раньше.

С сегодняшнего дня, 29 марта, все образовательные учреждения Северной столицы усилят мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ.

"Необходимо обеспечивать соблюдение оптимального воздушно-теплового режима в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, проводить осмотры воспитанников и учащихся 5-11 классов перед началом занятий для выявления больных с признаками ОРВИ, принимать меры по изоляции детей с признаками ОРВИ", – рассказали в Смольном.

Школам велено приостанавливать обучение на срок не менее семи дней в классах, в которых количество отсутствующих детей по причине заболевания гриппом и ОРВИ составляет более 20%.

Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге остается на высоком уровне. С 19 марта по 25 марта эпидемический порог был превышен на 41,9%. Среди заболевших у 76,1% диагностирован грипп.

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