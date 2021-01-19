В Ленинградской области из-за сильных морозов замерзли гейзеры

В Ленинградской области в Гатчинском районе в деревне Корпиково, не замерзающие даже 30-градусные морозы гейзеры смогли порадовать своей красотой. Из-за сильных морозов струя, которая бьет из-под земли, окружила себя ледяной оградой. Красивыми фотографиями поделилась на своей странице в социальной сети Instagram фотограф Дарина Соболь.

Девушка успела поймать замечательные кадры после захода солнца.

«Как выяснилось, ночью они ещё прекраснее, чем днём», — заявила Соболь у себя в комментариях.

Координаты самих гейзеров расположены в группе «Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера» в соцсети «ВКонтакте».