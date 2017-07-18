Пять мест в Петербурге для незабываемого девичника

Лазерные бои Q-zar

Пейнтбольный клуб Q-zar находится по трем адресам в центре Петербурга. Аттракцион был открыт в 2013 году. Q-zar - это современная, высокотехнологичная игра, которая создает видимость боевых действий. Игроки делятся на две команды, а лабиринт - условно на две половины. В его противоположных углах находятся базы команд. Их уничтожение приносит максимальное число очков.

На противоположных сторонах зала есть зарядные устройства для бластеров - энерджайзеры. Игрок может подзарядиться только у энерджайзера своего цвета. Это занимает несколько секунд. В это время игрок неуязвим. В полученном после игры отчете отражается количество пораженных игроком целей, поражений, выстрелов и место в команде.

Таким образом каждый сможет оценить свой результат и сделать «работу над ошибками». Основные правила техники безопасности: не бегать, никаких физических контактов, не лежать на полу лабиринта во время игры, не залезать и не висеть на препятствиях лабиринта. С правилами игры знакомят инструкторы, они же и наблюдают за ходом боя. Вместимость залов – до 20 человек. С 15 июня по 15 августа 2017 года все игры будут проходить только по предварительной записи.

Официальный сайт

Где: ТК «Авеню», ТРК «Балканский», ТРК «Невский»

Когда: ежедневно с 11:00 до 22:30

Сколько: 250-700 рублей, 6+

Фото: vk.com/qzar_spb

Прогулка на лошадях в конном клубе «Легенда»

Лошади ахалтекинской породы считаются эталонными среди чистокровных пород. Ахалтекинцы отзывчивы, спокойны, ладят с начинающими и опытными наездниками, а еще они фотогеничны, поэтому съемка с таким животным станет незабываемым событием.

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Организовать ее можно возле живописного озера неподалеку от клуба, а летом - даже искупаться вместе с конем! В клубе «Легенда» устраивают конные прогулки, тематические фотопроекты, праздники, зрелищные соревнования и показательные выступления. Здесь обучают езде «с нуля» взрослых и маленьких гостей на открытой площадке и в закрытом помещении.

Официальная страница «ВКонтакте»

Где: деревня Иннолово, улица Заречная, строение 3 (рядом с Аннино)

Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00, по будням - скидки

Сколько: 25-3000 рублей

Фото: vk.com/horselegenda

Интерактивный спектакль «Квартал красных фонарей»

Пикантная история с долей здорового юмора и множеством сюрпризов, горячая и смелая постановка, в которой нет ни грамма пошлости, позволит подругам заново открыть для себя понятие «эротика», поучаствовать в необычном приключении и сделать необычные фотографии.

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Участники спектакля перевоплотятся в туристов, которые исследуют легендарный Квартал красных фонарей в Амстердаме. Рядовая экскурсия заканчивается неожиданно: гости заперты в магазине, ассортимент которого полон странных и интригующих вещей.

Выбраться из ловушки им поможет находчивость, чувство юмора и загадочный проводник в обличье очаровательной незнакомки.

Официальный сайт



Где: Театр iLocked - Гороховая улица, 32

Когда: ежедневно с 11:00 до 01:00

Стоимость: до 1000 рублей, строго 18+

Фото: ilocked.ru

Акваклуб VODA в Сестрорецке

Клуб состоит из нескольких частей, но самой важной из них является Акватриум. Это большой бассейн, площадью 600 кв. метров, являющийся основой всего комплекса и центром всей его жизни.

В корпус бассейна встроены 16 аэромассажных шезлонгов. В центре - несколько донных гейзеров с RGB подсветкой. По периметру всей водной зоны расположены гидромассажные установки.

Также в Акватриуме расположена финская сауна и хамам. Дополняет эту зону генератор льда. Отличное место, чтобы повеселиться с подругами вдали от городской суеты.

Официальный сайт

Где: Сестрорецк, Приморское шоссе, 256А (2 км от КАД)

Когда: с понедельника по четверг с 8:00 до 23:00, в пятницу с 8:00 до 00:00, в субботу с 9:00 до 00:00, в воскресенье с 9:00 до 23:00

Стоимость: 750-1200 рублей за разовое посещение

Фото: clubvoda.ru

Ночной тур «Ползком по клубам и барам»

Отличный шанс проехаться сразу по 10-15 петербургским заведениям. За время прогулки вы сможете зажечь на танцполе, исполнить любимые хиты в караоке, поиграть в кикер, послушать живую музыку и продегустировать различные напитки.

Кроме ночного отрыва, для вас устроят неформальную экскурсию - расскажут о зарождении клубной и барной культуры, создании культовых площадок, забавных традициях и воспоминаниях о легендарных вечеринках.

Подобный тренд - посещать за ночь максимально возможное число увеселительных заведений - называется на Западе pub crawl (дословно «ползком по пабам»). Российские тусовщики переняли опыт у европейской молодежи. Прогулка длится 5-6 часов. Не забудьте взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Официальная страница «ВКонтакте»

Где: Лиговский проспект, д. 50

Когда: каждую неделю по пятницам и субботам

Сколько: 900-2000 рублей

Фото: vk.com/polzkom_po_baram