За 2020 год инвесторы подарили Петербургу 26 соцобъектов

Петербургский Комитет по строительству сообщает о продолжении привлечения средств для строительства социальных объектов. В текущем году в Петербурге планируют ввести 25 объектов.

С помощью инвестиций в 2020 году удалось ввести 26 соцобъектов. Так, в городе появились 13 детских садов на 1 735 мест, а также 5 объектов здравоохранения и 3 школы на 4 125 мест.

В 2021 году планируют построить 4 школы и 18 детских садов, что примерно соответствует объему 2019 года, когда ввели в эксплуатацию четыре школы и две поликлиники, а также 16 детских садов. Всего было введено 25 объектов социальной сферы.