Льготную ипотеку продлили до 1 июля

Правительство Российской Федерации приняло решение продлить действие программы льготной ипотеки по ставке 6,5% до середины 2021 года.

Программа будет действовать вплоть до 1 июля 2021 года. Согласно ей, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилься.

Документ о продлении программы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее программу льготной ипотеки предложил продлить президент России Владимир Путин, отметив, что она является одной из самых успешных антикризисных мер. Решение было принято в связи с тем, что экономика после введения жестких эпидемических ограничений восстановилась не до конца.