Три петербургских дома признали неготовыми к отопительному сезону

В ходе прокурорской проверки по исполнению работ по капремонту в трех многоквартирных домах на Лесном проспекте, Ярославском проспекте и Сиреневом бульваре были выявлены нарушения.

Известно, что между некоммерческой организацией «Фонд» и ООО «К-Ресурс Северо-Запад» были заключены договоры, которые обязывают выполнить работы по капремонту. Работы касаются системы теплоснабжения многоквартирных домов и срок сдачи работ был назначен на 17 августа.

Однако по состоянию на 21 августа 2020 года работы по капремонту выполнены лишь частично. Таким образом, три дома были признаны непригодными к отопительному сезону. Также известно, что прокурор обязал компании устранить нарушения и взял это дело под личный контроль.