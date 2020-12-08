Стройку в Муринском парке признали незаконной

Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным разрешение на строительство спорткомплекса в Муринском парке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Госстройнадзор выдал разрешение на застройку участка 202 на Гражданском проспекте ООО "Анна Нова" в апреле прошлого года.

А в июне этого года в суде признали недействительным перевод земель парка из "рекреационных" в "спортивные". Правительство обжаловало такое решение, однако 8 декабря суд не разрешил строительство.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", местные жители вели настоящую борьбу с застройщиками против уничтожения парка. Регулярно проводились митинги и одиночные пикеты у Смольного. Также активисты обращались в суд. В итоге рубку деревьев остановил губернатор.