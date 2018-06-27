ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса

ВТБ запускает новую акцию «Залоговые каникулы» с упрощенными требованиями по объему залогового обеспечения для малого бизнеса.

Теперь кредитование высококачественных заемщиков возможно при наличии ликвидного залога, составляющего 50% от суммы кредита.

Таким образом, клиенты банка могут получить еще большую сумму кредита при том же залоговом обеспечении. Кредитные средства предоставляются на развитие текущей деятельности и реализацию инвестиционных проектов, включая рефинансирование кредитов на эти цели.

Руководитель департамента малого бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин отметил: «Наш пилотный проект позволяет клиентам сегмента малого бизнеса получить дополнительный объем финансирования под залог имеющихся у компании активов и таким образом реализовать еще большее количество запланированных проектов. Уверен, что улучшенные благодаря «залоговым каникулам» условия сотрудничества, позволят нам поддерживать прочные партнерские отношения с клиентами. В рамках акции мы планируем приток клиентов в банк и дополнительный объем продаж не менее 2 млрд рублей».