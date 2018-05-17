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ВТБ в рамках ПМЭФ подписал восемь соглашений с главами регионов

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25 Мая 2018, 13:59

Вчера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников подписал 8 соглашений с главами регионов РФ.

Соглашения были подписаны с главой республики Карелия Артуром Парфенчиковым, губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, губернатором Калининградской области Антоном Алихановым,  губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым, главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Документы предусматривают взаимодействие банка и органов государственной власти в части реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в регионах. Одним из важных направлений станет сотрудничество в сфере внедрения современных банковский технологий и развития системы кредитования.

Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Во всех регионах, где представлен ВТБ, банк занимает ведущие позиции на финансовом рынке как в корпоративном, так и в розничном сегментах бизнеса. Сейчас мы еще больше усиливаем работу с субъектами России. Подписанные сегодня соглашения – очередной шаг в укреплении нашего сотрудничества, направленного на социально-экономическое развитие регионов».

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