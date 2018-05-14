ВТБ поддержит строительство завода по производству медицинской техники

24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание меморандума о строительстве на территории индустриального парка «Марьино» в Санкт-Петербурге завода по производству медицинской техники.

Подписи под документом поставили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, а также члены совета директоров компании Sarstedt Тимо Шретцмайр и Райнер Шустер.

В рамках меморандума компания Sarstedt приобретает у ВТБ земельный участок площадью 4 гектара на территории индустриального парка «Марьино», где намерена построить предприятие по производству медицинской техники.

Объем инвестиций в проект со стороны Sarstedt составит порядка 750 млн рублей. Начало строительства запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию – на конец 2019 года. На заводе будет создано 40 высокопроизводительных рабочих мест. Предприятие будет оснащено новейшим технологическим оборудованием. Основную долю его производства составят системы для сбора крови, которые будут поставляться в медицинские учреждения на территории Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

Заместитель президента–председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ является одним из крупнейших инвесторов в Санкт-Петербурге. С участием банка реализуются инфраструктурные проекты на сумму свыше 220 млрд рублей. Это такие значимые объекты, как реконструкция и модернизация аэропорта «Пулково» и строительство центрального участка платной автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр». Завод в индустриальном парке «Марьино» - еще один пример успешного сотрудничества банка и города в сфере инфраструктурных проектов. Мы рады, что смогли сформировать новую точку роста для промышленности».

«В ходе длительного процесса выбора проекта для инвестирования, занявшего у нас более одного года, мы убедились – индустриальный парк Марьино обеспечивает все преимущества, которые мы искали: близость к нашим клиентам, доступ к квалифицированному персоналу, хорошо развитую инфраструктуру, высокопрофессиональную управленческую команду от АО «ВТБ Девелопмент» и поддержку нашей локализации Санкт-Петербургом», – сказали Тимо Шретцмайр и Райнер Шустер из «Sarstedt».