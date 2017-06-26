Банк ВТБ сотрудничает с официальным дилером завода КамАЗ в Кировской области и Республике Коми

В рамках лимита стороны заключили кредитный договор, заемные средства предоставляются сроком на один год на пополнение оборотных средств компании.

Управляющий филиалом банка ВТБ в г. Кирове Юрий Кокорев отметил: «Автомобили КамАЗ, а также специальная техника, выпущенная на их базе, пользуются в нашей стране большой популярностью. Компания «Автоспектр» активно продвигает эту марку на региональном рынке грузового автотранспорта, являясь официальным дилером завода и осуществляя оптовую торговлю автотехникой и запчастями к ней. Надеемся, заключенный кредитный договор станет успешным началом нашего взаимовыгодного сотрудничества и будет содействовать развитию бизнеса компании и дальнейшему предоставлению качественных услуг покупателям автомобилей марки КамАЗ».

Помимо кредитования филиал банка ВТБ в г. Кирове и ООО ПКФ «Автоспектр» начали сотрудничество в области расчетно-кассового обслуживания и эквайринга.