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ВТБ расширяет сотрудничество с целлюлозным заводом «РК-Гранд»

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13 Июня 2017, 15:44

Банк ВТБ установил ООО «РК-Гранд» — целлюлозному заводу в городе Питкяранте Республики Карелия — кредитный лимит на 470 млн рублей.

В рамках лимита стороны заключили договор на открытие возобновляемой кредитной линии на 4 млн долларов США сроком на полтора года. Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности предприятия.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы рады развитию нашего сотрудничества с питкярантским целлюлозным заводом. После успешного выхода завода в 2015 году из сложной финансово-хозяйственной ситуации новым собственникам предприятия удалось восстановить его работу и сохранить рабочие места. Богатый опыт, модернизация производства, совершенствование технологического процесса и высокое качество продукции позволяют предприятию быть сегодня одним из крупнейших экспортеров региона и эффективно вести внешнеэкономическую деятельность. Уверены, кредитная поддержка ВТБ будет содействовать дальнейшему планомерному развитию бизнеса завода и расширению географии сбыта продукции на мировом рынке».

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