В Санкт-Петербурге при кредитной поддержке банка ВТБ открылся завод «Фармасинтез-Норд»

31 мая 2017 года в Санкт-Петербурге на территории Особой Экономической Зоны (ОЭЗ) «Новоорловская» открылся научно-производственный комплекс по производству противоопухолевых препаратов «Фармасинтез-Норд».

Финансирование строительства завода в размере 1 940 000 000 рублей осуществлялось банком ВТБ.

В мероприятии, посвященном запуску производственной линии, приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, президент АО «Фармасинтез» Пуния Викрам Сингх, заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко и другие почетные гости.

Заместитель Президента – Председателя Правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Сегодня в Санкт-Петербурге сформирован мощный фармацевтический кластер, в развитии проектов которого принимает участие, в том числе и банк ВТБ, а запуск нового завода Группы «Фармасинтез» с выводом на рынок высококачественных современных онкопрепаратов значимо усилит развитие фармацевтической отрасли. Для нашего банка это одно из ключевых направлений развития бизнеса, учитывая его приоритетность и с точки зрения сферы импортозамещения. Мы рады принять участие в этом инвестиционном проекте, важном и с социальной точки зрения: замечательно, что современные наука и производство развиваются и работают ради здоровья и жизни».

Строительство научно-производственного комплекса осуществлялось как в соответствии со стандартами РФ, так и требованиями Европейской медицинской ассоциации (EMA) и Американской администрации по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA), с использованием современных технологических решений, применяемых в производстве лекарственных препаратов из высокоактивных фармацевтических субстанций и обеспечивающих высокое качество продукции.

Общий объем инвестиций в проект составил более 40 млн долларов США. На предприятии создано около 150 рабочих мест. В структуре комплекса планируется создание исследовательской лаборатории и учебной базы для студентов профильных петербургских вузов.