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ВТБ предоставил льготные кредиты по программе Минсельхоза РФ одному из крупнейших отраслевых предприятий Вологодской области

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19 Апреля 2017, 14:44

Банк ВТБ открыл ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов» возобновляемые кредитные линии на общую сумму 160 млн рублей с целью финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе, закупки зерна для дальнейшей переработки: производства муки и комбикормов для животных, содержащихся на фермах.

Заемные средства по льготной ставке будут предоставлены сроком на один год.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ отобран Минсельхозом России как один из уполномоченных банков для реализации программы льготного кредитования. С ее запуском появился реальный мощный ресурс развития бизнеса отечественного сельхозпроизводства. У нашего банка большой опыт финансирования проектов в сфере АПК. «Вологодский комбинат хлебопродуктов» является одним из ведущих предприятий этой сферы, эффективно работает, наращивая объемы производства и модернизируя оборудование. Уверены, доступная финансовая поддержка послужит стимулом для дальнейшего воплощения планов комбината по динамичному росту».

Кредитные сделки заключены в рамках программы льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 1528 от 29 декабря 2016 г.). Согласно программе, с 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета по ключевой ставке Центрального банка РФ.

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