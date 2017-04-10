ВТБ предоставил льготные кредиты по программе Минсельхоза РФ одному из крупнейших отраслевых предприятий Вологодской области

Банк ВТБ открыл ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов» возобновляемые кредитные линии на общую сумму 160 млн рублей с целью финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе, закупки зерна для дальнейшей переработки: производства муки и комбикормов для животных, содержащихся на фермах.

Заемные средства по льготной ставке будут предоставлены сроком на один год.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ отобран Минсельхозом России как один из уполномоченных банков для реализации программы льготного кредитования. С ее запуском появился реальный мощный ресурс развития бизнеса отечественного сельхозпроизводства. У нашего банка большой опыт финансирования проектов в сфере АПК. «Вологодский комбинат хлебопродуктов» является одним из ведущих предприятий этой сферы, эффективно работает, наращивая объемы производства и модернизируя оборудование. Уверены, доступная финансовая поддержка послужит стимулом для дальнейшего воплощения планов комбината по динамичному росту».

Кредитные сделки заключены в рамках программы льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 1528 от 29 декабря 2016 г.). Согласно программе, с 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета по ключевой ставке Центрального банка РФ.