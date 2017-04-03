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ВТБ поддержал строительство Белопорожских ГЭС в Карелии

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17 Апреля 2017, 15:20

Банк ВТБ установил АО «Карелстроймеханизация» кредитный лимит в размере 2 млрд рублей сроком на три года.

В рамках лимита между Банком и компанией заключено генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий на сумму 1,7 млрд рублей сроком действия до февраля 2020 года. Гарантии позволят обеспечить возврат авансовых платежей и исполнение обязательств АО «Карелстроймеханизация» по договору на проведение работ по строительству малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» на реке Кемь в Карелии. Мощность каждой гидроэлектростанции составит 24,9 МВт. 

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко отметил: «Мы ведем сотрудничество с АО «Карелстроймеханизация» на протяжении 10 лет и рады вновь поддержать нашего партнера в реализации столь значимого проекта, главной целью которого является обеспечение электроэнергией населения и промышленных предприятий Карелии. Надеемся, что предоставленные банком ВТБ гарантии будут способствовать успешному ходу строительства Белопорожских гидроэлектростанций, а также развитию возобновляемой энергетики в регионе».

Проект строительства Белопорожских ГЭС включен в перечень приоритетных проектов ФЦП «Развитие республики Карелия на период до 2020 года». Завершение строительных работ запланировано на конец 2019 года.

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