Банк ВТБ развивает сотрудничество с МУПП «Гордормостстрой»

Согласно соглашению, банковские гарантии будут выданы в адрес государственных и муниципальных заказчиков с целью обеспечения заявок при проведении торгов и исполнения контрактов.
Управляющий филиалом банка ВТБ в г. Кирове Юрий Кокорев отметил: «Мы высоко оцениваем значимость сотрудничества с МУПП «Гордормостстрой». Надеемся, что заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий станет шагом к развитию долговременных и взаимовыгодных деловых отношений с одной из крупнейших в регионе дорожно-строительных компаний, а финансовая поддержка ВТБ будет способствовать эффективному выполнению задач по обеспечению безопасного состояния дорожной сети Кирова».
МУПП «Гордормостстрой» сотрудничает с банком ВТБ с 2007 года и пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания, системой «Банк-Клиент».