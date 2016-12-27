Банк ВТБ развивает сотрудничество с МУПП «Гордормостстрой»

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове и МУПП «Гордормостстрой» заключили генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий на сумму 300 млн рублей сроком на один год.

Согласно соглашению, банковские гарантии будут выданы в адрес государственных и муниципальных заказчиков с целью обеспечения заявок при проведении торгов и исполнения контрактов.

Управляющий филиалом банка ВТБ в г. Кирове Юрий Кокорев отметил: «Мы высоко оцениваем значимость сотрудничества с МУПП «Гордормостстрой ». Надеемся, что заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий станет шагом к развитию долговременных и взаимовыгодных деловых отношений с одной из крупнейших в регионе дорожно-строител ьных компаний, а финансовая поддержка ВТБ будет способствовать эффективному выполнению задач по обеспечению безопасного состояния дорожной сети Кирова».

МУПП «Гордормостстрой » сотрудничает с банком ВТБ с 2007 года и пользуется услугами расчетно-кассово го обслуживания, системой «Банк-Клиент».