Банк «Санкт-Петербург» получил престижную премию RETAIL FINANCE AWARDS. Банк оказался лучшим в номинации «Лучший социальный проект».

Церемония вручения наград прошла 7 декабря. Премию вручают ежегодно за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, она организована журналом The Retail Finance.

Банк «Санкт-Петербург» получил премию за акцию «БлагоДарю», проведенную накануне Нового 2017 года. В рамках акции банк направил деньги, предназначенные для заказа новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов, на благотворительные цели.

Вместо подарков клиенты банка получили на Новый год памятные сувениры с символикой акции. Благодаря вкладу банка и его клиентов, в апреле в подшефном «Центре содействия семейному воспитанию №9», который банк поддерживает уже больше десяти лет, открылся спортивный комплекс по силовой подготовке воспитанников.

Глава администрации Колпинского района Петербурга Анатолий Повелий во время церемонии открытия отметил особую значимость занятий спортом в жизни современного молодого поколения и поблагодарил банк «Санкт-Петербург», его клиентов и партнеров за заботу о подшефных воспитанниках.

Проект «БлагоДарю» продолжил свою работу и в нынешнем году. В канун Нового 2018 года средства, запланированные на закупку подарков клиентам и партнерам, будут направлены на ремонт и оборудование музыкальной студии для воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию №9», в котором уже несколько лет успешно существует вокальный ансамбль.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена журналом The Retail Finance в 2007 году. К наградам в различных номинациях ежегодно представляются самые успешные банки и компании года, работающие на розничном финансовом рынке.

Цель премии - отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла за прошедший год, вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

Решение о присуждении премии принимается редакцией журнала The Retail Finance на основании собственного видения и анализа розничного финансового рынка, а также открытого голосования участников профессионального сообщества по заявленным номинациям.