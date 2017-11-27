Интернет-банк банка «Санкт-Петербург» вошел в пятерку лучших в России. Компания USABILITYLAB 21 ноября провела презентацию результатов юзабилити-исследования интернет-банков. Рейтинг составляется ежегодно с 2014 года.

Системы оценивались по трем критериям: функциональность, удобство интерфейса и доступность для людей с ограниченными возможностями. Основной параметр, который определял место в рейтинге, - показатель юзабилити. На рейтинг также влияла степень проработки функциональности, с учетом ее востребованности у пользователей. Интернет-банк банка «Санкт-Петербург» занял пятое место.

«Интернет-банки продолжают быстро развиваться. Те, кто игнорирует и не решает известные юзабилити-проблемы, проигрывают на фоне конкурентов. Выигрывают же банки, кому удается улучшать свой сервис. При этом на банках, решившихся на переработку своих решений, лежит двойная ответственность: они должны учесть ошибки текущего решения и не наделать новых. Поэтому для них особенно важно проводить юзабилити-исследования до того, как решение поступит в разработку», - отметил коммерческий директор компании USABILITYLAB Дмитрий Силаев.

В целом за прошедший год интернет-банки лидеров отрасли смогли значительно нарастить свою функциональность и улучшить удобство использования. Среди нововведений интернет-банка банка «Санкт-Петербург» высокую оценку экспертов получила новая функция управления кредитом, а также возможность в удобном для пользователя формате просматривать историю операций, в том числе с использованием различных фильтров.

«В последнее время происходит существенная миграция клиентского опыта в мобильную среду, но десктопный интернет-банк по-прежнему остается основным каналом продаж в электронной среде (особенно это касается сложных кредитных и депозитных продуктов) и неотъемлемым инструментом сервисной модели. Учитывая это, мы продолжаем активно развивать функциональность интернет-банка, повышать удобство и безопасность его использования. Включение интернет-банка банка «Санкт-Петербург» в пятерку лидеров - отличная оценка работы всей команды, но вместе с тем и вызов на будущие победы», – заявил вице-президент-директор диджитал департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков.