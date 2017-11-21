Банк «Санкт-Петербург» открыл для «КОНТРОЛ Лизинг» кредитную линию на 500 млн рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» подписали договор об открытии кредитной линии объемом 500 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на три года.

«Компания активно развивается и привлекает внешнее финансирование. Контрол лизинг родом из Петербурга и нам особенно приятно сотрудничество с крупнейшим банком этого региона. Привлеченные средства мы направим на финансирование лизинговых сделок», - заявил генеральный директор ООО «КОНТРОЛ лизинг» Михаил Жарницкий.

«КОНТРОЛ лизинг» - специализированная автолизинговая компания, предлагающая on-line сервис, который позволяет максимально упростить и ускорить процесс покупки автомобиля в лизинг для юридических и физических лиц.

«Банк «Санкт-Петербург» имеет большой опыт по финансированию лизинговых сделок. Мы считаем лизинг одним из важнейших инструментов, которые позволяют частным клиентам и компаниям приобретать необходимое им оборудование и транспортные средства в тот момент, когда им это необходимо. Надеемся, что участники рынка, по достоинству оценившие качество финансовых услуг, будут обращаться в «Банк «Санкт-Петербург» с такими проектами и в дальнейшем», - отметила член правления, старший вице-президент, директор филиала банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович.