Самозанятых в России хотят регистрировать за 10 тыс. рублей в год. Им предоставят статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива исходит от уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил проработать идею первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а также Минэкономики и Минтруду.

Новая модель удобна для самозанятых - они освобождаются от сдачи налоговой и статистической отчетности, выводятся из-под законодательства о контроле и надзоре и работают без касс, отмечает Борис Титов. Такой режим омбудсмен предлагает распространить на 45 видов деятельности, среди которых ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и торговля вразнос.

По данным ФНС, на 1 октября 2017 года в РФ было зарегистрировано всего 595 самозанятых, при этом, по экспертным оценкам, реальная численность самозанятых - около 20 млн человек.