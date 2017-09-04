ВТБ кредитует ООО «Трансфлот»

Банк ВТБ и ООО «Трансфлот» заключили кредитный договор на рефинансирование задолженности компании в другом банке на два млн евро (по курсу ЦБ РФ). Заемные средства будут предоставлены сроком на пять лет.

«Трансфлот» зарекомендовал себя на рынке как надежный партнер, организующий стабильные систематические перевозки грузов, разнообразие которых увеличивается вместе с развитием компании. Уверен, сотрудничество с ВТБ послужит росту бизнеса предприятия и поддержанию его устойчивых позиций в сфере морских перевозок, а также станет залогом нашего дальнейшего плодотворного партнерства», - отметил руководитель департамента региональной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.