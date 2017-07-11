Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль по РСБУ за последние шесть лет. РСБУ - неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике банка на основе РСБУ.

Ключевые показатели за первое полугодие 2017 года:

- Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 3.2 млрд рублей, что является лучшим показателем с первого полугодия 2011 года;

- Выручка за первое полугодие 2017 года сохранилась на уровне первого полугодия 2016 года и составила 15.4 млрд рублей;

- Чистый комиссионный доход за первое полугодие 2017 года составил 2.4 млрд рублей (+6.5% по сравнению с первым полугодием 2016 года);

- Чистый доход от операций на финансовых рынках за первое полугодие 2017 года составил 4.1 млрд рублей (+80% по сравнению с результатом за первое полугодие 2016 года);

- Собственный капитал на 1 июля 2017 года составил 68.5 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает на 1 апреля 2017 года 18 место по объему активов и 18 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 июля 2017 года в банке обслуживается 1 млн 830 тыс. физических лиц и 52 тыс. компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет более миллиона; количество банкоматов – 789, а количество пользователей интернет-банка превысило 850тыс. человек.

В числе знаковых событий первого полугодия 2017 года – решение Общего собрания акционеров о направлении на выплату дивидендов 20% чистой прибыли за 2016 год по РСБУ. Обзор финансовых результатов за 1 полугодие 2017 года:

- Чистый процентный доход, полученный за первое полугодие 2017 года, составил 8.6 млрд рублей (-14.4% по сравнению с результатом за первое полугодие 2016 года).

- Чистый комиссионный доход вырос на 6.5 % по сравнению с результатом за первое полугодие 2016 года и составил 2.4 млрд рублей.

- Чистый доход от операций на финансовых рынках за первое полугодие 2017 года составил 4.1 млрд рублей (+80% по сравнению с результатом за первое полугодие 2016 года).

- Выручка составила 15.4 млрд рублей (+1.1% по сравнению с первым полугодием 2016 года).

- Операционные расходы за первое полугодие 2017 года составили 5.8 млрд рублей (-4.7% по сравнению с результатом за первое полугодие 2016 года), отношение расходов к доходам – 38.1%.

- Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 3.2 млрд рублей, что является лучшим показателем с первое полугодия 2011 года (прирост в 2.4 раза по сравнению с первым полугодием 2016 года).

Активы. По итогам первого полугодия 2017 года активы банка составили 552.7 млрд рублей (-2.1% по сравнению с 1 января 2017 года).

Обязательства. На 1 июля 2017 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 322.5 млрд рублей (-9.2% по сравнению с 1 января 2017 года); средства юридических лиц – 125.8 млрд рублей (-25.8% по сравнению с 1 января 2017 года); средства физических лиц – 196.7 млрд рублей (+6.1% по сравнению с 1 января 2017 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 июля 2017 года составил 68.5 млрд рублей. В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2017 года составил 8.9% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 13.9% (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель. На 1 июля 2017 года кредитный портфель составил 349.9 млрд рублей (+0.4% по сравнению с 1 января 2017 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 287.2 млрд рублей (-1.8% по сравнению с 1 января 2017 года). Кредиты физическим лицам составили 62.6 млрд рублей (+12.0% по сравнению с 1 января 2017 года). По состоянию на 1 июля 2017 года, уровень просроченной задолженности составил 5.2%. Уровень покрытия просроченной задолженности резервами – 207%.