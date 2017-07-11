Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.

Также банк снизил ставки по всем ипотечным программам на 0,25 - 1% годовых. Ставки на ипотеку на первичном рынке недвижимости в рамках совместных программ с застройщиками теперь составляют 10,25 – 10,75% годовых.

Наибольшее снижение претерпели ставки по кредитам под залог имеющейся недвижимости - теперь они составляют от 14 до 14,5% годовых. Кроме того, на 0,5-0,75% снижены ставки на ипотеку без первоначального взноса.

Клиент может взять кредит на покупку недвижимости на первичном рынке без первоначального взноса со ставкой 12% до регистрации собственности и 11,5% после.