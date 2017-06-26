ВТБ кредитует ООО «Вирс»

Банк ВТБ и ООО «Вирс» - ведущий представитель сегмента оптовой и розничной торговли строительными материалами и товарами для дома в Архангельской области - заключили договор на открытие возобновляемой кредитной линии на 200 млн рублей. Заемные средства будут предоставлены на три года на пополнение оборотных средств компании.

«Компания «Вирс», работая более 20 лет и предлагая широкий ассортимент продукции в крупнейших гипермаркетах строительных материалов в нашем регионе, является опытным игроком рынка и надежным финансово устойчивым партнером. Надеемся, кредитная поддержка ВТБ послужит дальнейшему эффективному развитию бизнеса нашего клиента», - отметила управляющий филиалом банка ВТБ в Архангельске Светлана Носова.