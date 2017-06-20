ВТБ развивает сотрудничество с МУП «Тепловые сети» в городе Великие Луки

Филиал банка ВТБ в городе Псков и МУП «Тепловые сети» города Великие Луки по итогам открытого аукциона в электронной форме заключили кредитный договор.

ВТБ предоставит предприятию 50 млн рублей в форме возобновляемой кредитной линии сроком на один год.

Заемные средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании для расчетов за энергоносители (газ, электроэнергию и воду).

МУП «Тепловые сети» города Великие Луки сотрудничает с филиалом банка ВТБ в городе Псков с 2011 года.