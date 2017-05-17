Парламент Петербурга отклонил оппозиционные поправки в бюджет. Депутаты Законодательного собрания приняли план бюджета во втором чтении только с корректировкой "Единой России" и губернатора Георгия Полтавченко.

Губернаторская правка предполагает увеличение доходной части бюджета за счет оплаты налогов, пишет "Фонтанка.ру". Также Полтавченко решил увеличить на один млрд рублей средства на ремонт дорог.

Поправка "Единой России" предполагает перераспределение 2,3 млрд рублей. Комитету по печати парламентарии добавляют 125,3 млн рублей, большую часть предполагается потратить на освещение работы городской администрации и ЗакСа - 75 млн рублей составит субсидия правительственному телеканалу "Санкт-Петербург", 6,1 млн рублей - принадлежащей парламенту газете "Вечерний Санкт-Петербург". Кроме того, 490,3 млн рублей депутаты добавляют комитету по культуре.

Изменения, предложенные оппозиционными фракциями, в том числе инициатива перераспределить средства, выделяемые инвестору ЗСД, на социальные нужды, были отклонены. Поправки в бюджет предлагали представители Партии роста, КПРФ и "Справедливой России".

С учетом поправок доход Петербурга в 2017 году составит 502,8 млрд рублей, расходы бюджета – 572,9 млрд. Дефицит останется неизменным – 69,8 миллиарда рублей. Третье чтение бюджета в ЗакСе пройдет до конца мая.