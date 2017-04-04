Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении денежных переводов на Украину, сообщает информагентство Nation News. Он вступит в силу через 30 дней после официальной публикации.

Закон принят в качестве ответных мер на действия Украины и запрещает переводить деньги из России на Украину через зарубежные платежные системы.

В список уже вошли "Колибри" (структура Сбербанка), "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko ("Связь-банк").

Теперь если иностранное государство введет ограничения на использование российских платежных систем, то переводы денег через границу без открытия банковского счета будут возможны лишь при условии, что операторы системы и услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются Россией.