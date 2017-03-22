Банк "Санкт-Петербург" подвел итоги работы за 2016 год. Чистая процентная маржа за четвертый квартал 2016 года достигла 4,5%, наивысшего показателя за последние два года.

Согласно данным Консолидированной отчетности по МСФО за 2016 год, чистый комиссионный доход за 2016 год вырос на 16,3% и составил 4,7 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос за 2016 год на 11,7% и составил 54,4 млрд рублей.

«В сложной макроэкономической ситуации Банк показал достойные результаты. Выручка за год достигла рекордного уровня в 31 млрд рублей, главным образом, благодаря восстановлению чистой процентной маржи. С учетом нашей работы по снижению профиля риска в корпоративном кредитовании мы рассчитываем на уменьшение стоимости риска в 2017 году и возвращение рентабельности капитала к двузначным цифрам», - отметил Александр Савельев, председатель правления банка "Санкт-Петербург".

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 января 2017 года Банк занимает 16 место по объему активов и 14 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 1 млн 770 тыс. физических лиц и 52 тыс. компаний.

По состоянию на 1 января 2017 года количество банковских карт, эмитированных Банком, превысило 1 млн 49 тыс.; количество банкоматов составило 781 единиц. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 770 тыс. человек.

В числе знаковых событий 2016 года – включение обыкновенных акций Банка в Первый уровень листинга Московской Биржи, первая сделка на рынке капитала по секьюритизации ипотечного портфеля, запуск мобильного приложения нового поколения, подключение Банка к платежным сервисам Apple Pay и Samsung Pay, присвоение Банку кредитного рейтинга агентством АКРА.