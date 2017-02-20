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Банк ВТБ кредитует АО «Техногрупп»

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© Фото: plusworld.ru

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Филиал банка ВТБ в Мурманске открыл АО «Техногрупп» возобновляемую кредитную линию на 50 млн рублей.

Филиал банка ВТБ в городе Мурманск открыл АО «Техногрупп» возобновляемую кредитную линию на 50 млн рублей. Заемные средства предоставлены на два года на пополнение оборотных средств компании.

АО «Техногрупп» является официальным дистрибьютором международного концерна по производству тепловой и промышленной автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss и мирового производителя электродвигателей широкого применения, промышленной автоматики и специализированного оборудования WEG.

Компания также представляет решения компаний WILLO, Siemens, KSB на территории Мурманской области и Республики Карелия.

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