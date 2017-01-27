Россия сократит финансирование научных исследований на 19 млрд рублей

Министерство образования и науки России решило сократить расходы на развитие научно-технологического комплекса и, в частности, на научные исследования. Об этом говорится в подготовленном постановлении правительства, которое опубликовано для общественного обсуждения.

Общие траты на программу, запланированную до 2020 года, сократятся с 229 до 204 млрд рублей. Финансирование прикладных научных исследований планируют сократить со 122 до 103 млрд рублей.

Сокращению подлежат в первую очередь исследования, которые направлены на «решение комплексных научно-технологических задач», пишет РБК. По этой статье бюджет будет урезан на треть в 2017 году и вдвое в течение двух последующих лет.

При этом правительство планирует увеличить расходы на строительство и реконструкцию научных и учебных организаций. В документе перечислены Курчатовский институт, Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет.

В Минобрнауки изданию рассказали, что сокращение связано с принятым федеральным бюджетом. Там заверили, что общее финансирование науки из бюджета увеличится, а случаев полного отказа от каких-то направлений исследований не будет.

Как отмечает РБК, предстоящая корректировка является уже не первой в истории программы, составленной в 2013 году. В первой редакции общий бюджет составлял 239 млрд рублей, из которых 128 млрд хотели направить на исследования.

В бюджете на 2017 год на гражданскую науку выделено 336 млрд рублей. Это больше, чем в 2016 году (268 млрд), но меньше докризисных показателей. Так, в 2014 году на науку выделили 437 млрд рублей.