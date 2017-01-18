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Депутаты ЗакСа хотят в 10 раз увеличить административные штрафы

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© Фото: avtomotospec.ru

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По мнению парламентариев, нынешние размеры санкций не "пугают" петербуржцев в должной степени.

Депутаты петербургского Законодательного собрания хотят в десять раз увеличить штрафы за административные правонарушения. Об этом сообщает "Комсосмольская правда".

По мнению парламентариев, нынешние размеры санкций не "пугают" петербуржцев в должной степени, что способствует увеличению числа нарушений.

Речь идет о внесении изменений в статью 3.5 КоАП, устанавливающую верхний предел административного штрафа – 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для должностных лиц. По словам автора законопроекта Александра Тетердинко, такой размер штрафов не является соразмерным.

"В Петербурге это отражается и на статистике совершаемых административных правонарушений. В 2015 году было совершено 45 тыс. подобных нарушений, в 2016 году отмечается рост до 55 тыс. Это рост на 25%, мы получили в три раза больше повторных преступлений, чем в 2015 году", – отметил Александр Тетердинко на сегодняшнем заседании ЗакСа.

Согласно новой поправке в статью, жители Северной столицы должны будут платить за административные правонарушения по 50 тыс. рублей, а должностные лица – все 100 тыс. рублей. За принятие поправки проголосовало 42 парламентария, двое воздержались, пятеро были против.

Депутат ЗакСа Ольга Ходунова полагает, что эти штрафы слишком высоки для большинства горожан. "Наказание за преступление должно быть неотвратимым, но оно должно быть соразмерным. У нас будут парковаться в неположенных местах, какие бы штрафы ни принимали, но надо продумать вопрос о парковочных местах", - отметила она.

Законом Петербурга административная ответственность установлена за натравливание собак на людей и животных, распространение печатной продукции эротического характера, в том числе с предложением сексуальных услуг, действия, направленные на пропаганду педофилии.

Кроме того, среди других статей закона Петербурга – жестокое обращение с животными, публичные призывы или публичное оправдание жестокого обращения с животными, организация несанкционированной свалки отходов, самовольное переоборудование фасада здания и т. д.

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