Голодец: Почти 5 млн россиян зарабатывают меньше МРОТ

Почти 5 млн россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

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«У нас есть серьезнейшая проблема - это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек - столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», - цитирует РИА «Новости» Голодец.

С июня 2016 года МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей. В 2017 году правительство решило провести повышение МРОТ не с 1 января, как это было в предыдущие годы, а с 1 июля - МРОТ вырастет на 300 рублей. Президент РФ Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) используется в России для расчета минимальной месячной зарплаты, а также размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. От величины МРОТ также зависит размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.