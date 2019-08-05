  • 5 Август 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 20:20 65.3941  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 20:20 73.2995  
Нефть($) 05.08.2019 60.33 1.63
Нефть(p) 05.08.2019 3899.21 +112.13

ВТБ увеличил время приёма платежей для корпоративных клиентов

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В Москве и других регионах московского часового пояса - до 19:00, для остальных регионов – от 19:00 до 23:00.

ВТБ продлил время проведения рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания на счета получателей в других банках.

Если ранее клиент мог использовать этот сервис в рамках стандартного операционного дня, то сейчас время приёма и обработки платежей клиентов увеличено: в Москве и других регионах московского часового пояса - до 19:00, для остальных регионов – от 19:00 до 23:00 (в зависимости от удаленности от московского часового пояса).

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «Продление операционного дня является важным шагом в удовлетворении потребностей бизнеса. Мы высоко ценим своих клиентов и их бизнес, делая все, чтобы работа с банком была максимально удобной, а клиенты могли оперативно производить расчеты с контрагентами в разных часовых поясах. Совершенствование качества сервисов для наших клиентов – это стратегическая задача ВТБ».

ВТБ последовательно проводит работу, направленную на увеличение времени проведения платежей. Так, в 2018 году в большинстве регионов размещения банк увеличил до 23:00 время проведения внутренних рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Самый центральный в Петербурге: история Итальянского моста через канал Грибоедова

    Почему Итальянский мост стал прорывом, сколько мог стоить проход по нему и откуда взялось название переправы.

    читать далее →

    Где в Петербурге подают крабов

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно попробовать крабов в любом виде и другие морепродукты.

    читать далее →

    Необычные места в Петербурге, где можно послушать музыку

    Выступление струнного оркестра среди цветущих пионов, диско в тропиках, шедевры классиков в космосе – недорого и с шикарной атмосферой.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа
    31.07.19
    Функции дренажного колодца
    30.07.19
    Назначение дренажного колодца
    30.07.19
    Положительные свойства пластиковых окон
    26.07.19
    Приписное свидетельство: особенности получения документа
    25.07.19
    Строительство домов из бруса «под ключ»
    18.07.19
    Пять сериалов, которые смотрят запоем

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram