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Клиенты ВТБ в Петербурге увеличили покупки на майских праздниках на 80%

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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Объем трат клиентов за рубежом увеличился в полтора раза.

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 12 мая нынешнего года, сравнив ее с майскими праздниками прошлых лет.

В этом году объем и число совершенных клиентами банка операций в России увеличились на 71% (57,4 млрд рублей) и 93% (72,3 млн штук) соответственно. Абсолютным лидером по данному показателю стала Москва – почти 15 млрд рублей и 14 млн транзакций.

Траты клиентов ВТБ в Петербурге в указанный период составили 5,2 млрд рублей, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций увеличилось в два раза – до 5 млрд рублей. Больше всего петербуржцы потратили во время шопинга (2 млрд рублей), в барах и ресторанах (500 млн рублей), а также на заправках (320 млн рублей). По сравнению с прошлым годом в Петербурге в пять раз выросли траты на аренду автомобилей и в два раза – на железнодорожные и авиабилеты.

Объем трат клиентов в зарубежных странах вырос в 1,5 раза, число туристов увеличилось на 10%. Странами–лидерами по посещаемости стали Беларусь, США, Турция, Италия и Германия.

За эти майские праздники общий объем трат за рубежом превысил 5 млрд рублей. Это на 50% выше показателя 2018 года и на 86% – 2017-го. Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 344 тысячи человек. Выросло и число транзакций совершенных клиентами ВТБ – на 70% по сравнению с 2018-м и в 2,2 раза - с 2017-м гг.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Беларусь – там было совершено более 140 тысяч карточных операций, что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты показали ОАЭ (11 тысяч рублей), Италия (9000 рублей), Израиль и Швейцария (по 8000 тысяч рублей), Франция и Германия (по 6000 рублей).

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