ВТБ в Петербурге и Ленобласти увеличил выдачу розничных кредитов на 40%

В первом квартале 2019 года объем выданных кредитов физлицам ВТБ в Петербурге и Ленинградской области вырос на 40% и составил 32,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель по итогам квартала увеличился на 5% и превысил 236 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Всего по итогам первого квартала ВТБ выдал более 21 тыс. кредитов наличными на сумму 16,5 млрд рублей, на 38% увеличив результат по сравнению с январем-мартом прошлого года. Портфель в этом сегменте превысил 90,8 млрд рублей.

Выдачи ипотеки выросли на 43%. Клиенты оформили более 4,7 тыс. жилищных кредитов на сумму 14,1 млрд рублей. Доля сделок на вторичном рынке недвижимости выросла более чем на 10%. Ипотечный портфель ВТБ в Петербурге и Ленинградской области с начала года увеличился на 6% и превысил 125,3 млрд рублей.

Количество оформленных кредитных карт выросло в 2,5 раза, до 22 тыс. штук. В рамках автокредитования выдачи составили более 1,5 млрд, что на четверть превышает результат первого квартала прошлого года.

Портфель привлеченных средств населения ВТБ с начала года увеличился на 4% и превысил 443,1 млрд рублей. Из них портфель инвестпродуктов составил 61,5 млрд руб. (+25% с начала года).

В рамках зарплатных проектов за первые три месяца ВТБ выдал около 36 тыс. карт. Портфель по этому направлению составил более 538 тыс. карт.

«ВТБ продолжает наращивать показатели по ключевым направлениям розничного бизнеса. Мы планируем сохранять высокие темпы кредитования и привлечения средств за счет развития продуктовой линейки и улучшения качества сервиса во всех каналах обслуживания», – прокомментировал Сергей Кульпин.

В первом квартале ВТБ завершил подготовительную работу к началу выдач в Петербурге Единой карты петербуржца, а также обеспечил запуск кампусного (студенческого) приложения ЕКП в Северо-Западном институте управления РАНХиГС.

В 2019 году банк увеличил количество отделений, оборудованных для приема биометрических данных клиентов. Такая возможность обеспечена в 15 офисах ВТБ в Петербурге и городе Выборг Ленинградской области. К середине года планируется подключить к Единой биометрической системе еще 35 офисов, до конца 2019 года – охватить всю сеть.