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ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Пакет «Прайм+» предоставляет более выгодные условия бонусных опций с увеличенным размером вознаграждений.

ВТБ Private Banking улучшает условия обслуживания своих клиентов и предлагает новый пакет классических услуг «Прайм+» с расширенным набором бонусов и премиальных программ.

Пакет «Прайм+» предоставляет более выгодные условия бонусных опций с увеличенным размером вознаграждений. Совершая привычные ежедневные покупки, клиенты теперь могут получить до 7% милями любых авиакомпаний по программе «Путешествия», до 15% за оплату счетов в ресторанах, кино и театрах по бонусной программе «Рестораны» и до 15% – за покупки на АЗС и оплату парковок по опции «Авто».

В рамках программы «Коллекция» клиенты теперь могут вернуть до 7% бонусами от любых покупок по карте. Их можно потратить на более чем 6 тыс. вознаграждений из каталога программы «Коллекция».

ВТБ Private Banking предлагает и новые бонусные опции – «Cashback на весь оборот» и «Сбережения». Вознаграждение по первой из них достигает 3% за оплату любых покупок картой, а вторая дает возможность увеличить дополнительный доход по накоплениям до 2,5% годовых.

Для VIP-клиентов отменены комиссии за рублевые переводы в ВТБ-Онлайн и за снятие наличных в банкоматах сторонних банков как по дебетовым, так и по кредитным картам из собственных средств. Также предусмотрено начисление до 7,5% годовых на остатки по мастер-счету в рублях.

В пакете «Прайм+» появилась возможность подключения и нового сервиса – «Помощь на дорогах», который обеспечивает поддержку клиентам при вождении автомобиля как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Также добавлены страховые программы «Защита счета» и «Защита карты», которые предоставляют дополнительную сохранность средств клиентов.

«В этом году у нашего бизнеса большие задачи – мы собираемся превысить отметку по объему средств под управлением в 2 триллиона рублей и продолжить наращивание доли инвестиционных продуктов в портфеле. Мы давно планировали обновления и готовы представить, на наш взгляд, лучшее предложение на рынке. Уверен, наши клиенты по достоинству оценят все изменения и с удовольствием им воспользуются», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

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