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За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов

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© Фото: pixabay.com

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В результате портфель компании достиг 89,5 тыс. единиц, увеличившись за год на 7%.

В 2018 году ВТБ Лизинг предоставил клиентам 21,4 тыс. железнодорожных вагонов, что на 30% превышает показатель за предыдущий год. В результате портфель компании достиг 89,5 тыс. единиц, увеличившись за год на 7%.

Наибольшую долю в ж/д портфеле ВТБ Лизинг занимают полувагоны – 61%, доля вагонов-цистерн составляет 17%, хопперов – 14%, платформ – 7%.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Лизинг железнодорожной техники в портфеле нашей компании на сегодняшний день составляет порядка 35%. Это перспективное направление, развитию которого способствует значительный спрос на все категории железнодорожного транспорта. ВТБ Лизинг работает с крупнейшими вагонопроизводителями, что позволяет поставлять клиентам продукцию на привлекательных условиях и в максимально сжатые сроки».

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