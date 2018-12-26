ВТБ профинансирует бюджет Мурманска

ВТБ по результатам открытых аукционов заключил муниципальные контракты на финансирование администрации города Мурманска. Банк открывает городу возобновляемые кредитные линии в размере 500 млн рублей сроком на один год для пополнения бюджета.

«ВТБ на протяжении многих лет выступает партнером администрации Мурманска, участвуя в решении задач социально-экономического развития города. Мы рады продолжить сотрудничество и предоставить заемные ресурсы, необходимые для нужд городского бюджета», − отметил управляющий ВТБ в Мурманской области Дмитрий Ким.

По данным на 1 декабря 2018 года корпоративный кредитно-документарный портфель банка ВТБ в Мурманской области превысил 16,5 млрд рублей, увеличившись за год на 30%.