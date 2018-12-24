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ВТБ Лизинг финансирует поставку вагонов из Тихвина крупному производителю азотных удобрений

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© Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

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Железнодорожная техника производится Научно-производственной корпорацией «Объединенная Вагонная Компания».

ВТБ Лизинг заключил контракт на поставку одному из крупнейших производителей азотных удобрений в России – КАО «Азот» – 300 вагонов-хопперов повышенной грузоподъемности, предназначенных для перевозки минеральной продукции.

Железнодорожная техника производится Научно-производственной корпорацией «Объединенная Вагонная Компания» («ОВК») на площадке Тихвинского вагоностроительного завода и поставляется по трехстороннему договору на условиях финансовой аренды.

Общая сумма сделки составила порядка 2 млрд рублей, включая расходы на лизинг. Отгрузка первых 100 вагонов-хопперов уже прошла. Поставка всей партии планируется до конца июля 2019 года.

«Благодаря партнерским отношениям ВТБ Лизинг и ОВК хопперы для перевозки минеральных удобрений предоставляются клиенту на максимально выгодных условиях. Эксплуатация инновационных вагонов, поставляемых компании КАО «Азот», будет способствовать увеличению объемов перевозок азотных удобрений промышленным и сельскохозяйственным предприятиям России и ближайшего зарубежья», – прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

«Вагоны, которые использовались на кемеровском «Азоте», имели объем кузова 81 кубометр. Новые инновационные хопперы отличаются объемом – 120 кубометров, что позволяет полностью выбирать грузоподъемность вагона. Это позволит перевозить больше готовой продукции меньшим подвижным составом», – отметил Игорь Безух, генеральный директор КАО «Азот».

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